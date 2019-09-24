بالفيديو.. (نسرين النمر المذيعة الأقل أناقة بين زميلاتها المذيعات) شاهد رد المذيعة على هذا السؤال

حاصر الصحفي والإعلامي أحمد دندش خلال برنامجه (الصندوق) الذي يذاع على قناة “أنغام” مذيعة النيل الأزرق الشهيرة نسرين النمر بعدد من الأسئلة الساخنة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أجابت النمر على الأسئلة بلباغة تحسد عليها, وقد أشاد المتابعين بالثقافة العالية للمذيعة الكبيرة وبإجاباتها الصريحة والواضحة على الرغم من انها ظهرت وعلى غير العادة كضيفة.
الاقل اناقة نسبياً ! .. تعرف على رد #نسرين للأتهام !؟
الاقل أناقة نسبياً !!! .. تعرف على رد #نسرين للأتهام !؟#نسرين_النمر | #NesrenAlnimer
Geplaatst door نسرين النمر Nesren Alnimer op Zaterdag 21 september 2019
من ضمن الأسئلة التي طرحت على نجمة الشاشة الزرقاء سؤال (نسرين النمر المذيعة الأقل أناقة بين زميلاتها المذيعات على الرغم من امتلاكها لعدد من مراكز التجميل بالخرطوم؟)
المذيعة اللامعة في إجابتها على السؤال أكدت أن الموضوع وجهة النظر, وقد تختلف وجهة نظر شخص من الآخر, فمستوى الجمال والأناقة هي أشياء نسبية فقد يراك شخص أنيق وقد يراك آخر غير ذلك.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
عدي
2019/09/24 at 2:19 م (UTC 2) رابط التعليق
انا غايتو اراكي انييييقة