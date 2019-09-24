وزير الزراعة: استهداف زراعة (720) ألف فدان قمح في الموسم الشتوي

وَصَفَ وكيل وزارة الزراعة بابكر عثمان، السعر التركيزي للقمح بواقع (5002) جنيه للجوال مُقارنةً بـ(1800) جنيه العام الماضي، بأنّه مُجزٍ ومُشجِّع ومُقنع للمُزارعين، وقال إنّ هدف زيادة السعر هو عدم لجوء المُنتجين لزراعة مَحاصيل أخرى.
وأوضح الوزير، أنّ السعر استصحب كُلّ التأثيرات المُحتملة لزراعة القمح في الفترة المُقبلة، وأعلن استهداف زراعة (720) ألف فدان في المُوسم الشتوي، بجانب توفير تقاوي تكفي للخُطة المُستهدفة، ونوّه لوضع خُطةٍ جَديدةٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وكشف عن رفع توصية للمجلس السيادي بإرجاع كل مشاريع الأيلولة للدولة، وأشار لإجازة (400) مليار جنيه لتمويل الري.
من جانبه، أعلن مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة، استهداف زراعة (400) ألف فدان قمح في المُوسم الشتوي، وأكد تسليمه للحكومة (350) ألف طن قمح العام الحالي، وَقَالَ إنّ (85%) من المخزون الاستراتيجي للدولة من إنتاج مشروع الجزيرة، وقطع بأنّ السعر مُشجِّعٌ للمُزارعين، وسيسهم في توسع المساحات المزروعة ويُمزِّق فاتورة الاستيراد، وشدّد على ضرورة تطبيق التقانات الحديثة، وتوفير التقاوي المُعتمدة، فَضْلاً عن الالتزام بالمواعيد الزراعية المُحدّدة، وكشف عن رفد خزينة ديوان الزكاة بـ(320) مليار جنيه.
بدوره، طالب مُستشار وزير الزراعة عادل يوسف، بعمل صوامع مُتحرِّكة لتقليل تكلفة مدخلات الحصاد، وتوفير عائدٍ مُجزٍ للمُنتج من خلال تكوين المُزارعين في جمعيات تنظيمية، ونوّه لاستمرار الحزم الزراعية لمناطق الإنتاج.
الصيحة