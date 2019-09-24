انخفاض أسعار العربات

كشفت جولة ميدانية لـ(آخر لحظة) بأسواق السيارات في ولاية الخرطوم عن شكاوى التجار من تراجع أسعار السيارات ؤركود حركة البيع بعد إعلان رئيس الوزراء الحالي باتخفاض سعر الدولار الجمركي، وقال التاجر محمد الطاهر إن السوق يعيش في حالة انخفاض في الأسعار بنسبة 20% بالإضافة إلى ركود في البيع والشراء بسبب تخفيض الدولار الجمركي، مشيراً إلى المعوقات التي تواجه سوق السيارات مما أدى إلى ضعف حركة السوق وانعدام السيولة في سوق العربات وتوقع مزيداً من التراجع في الأسعار والمبيعات مقبل الأيام، لافتاً إلى تفشي حالة من الاستياء وسط التجار جراء الخسارة الكبيرة التي أصابتهم لشرائهم سيارات بأسعار عالية في الفترة الماضية، والآن انخفضت الأسعار بصورة مفاجئة ما يهدد بخسائر مالية كبيرة. وعزا بعض التجار التراجع إلى انخفاض سعر الدولار الجمركي بجانب تراجع الدولار في السوق الموازي، ونوهوا الى أن انخفاض الدولار الجمركي ادى الى تخفيض نسبة (20%) من الجمارك.
فيما جاءت أسعار بعض السيارات بحسب صاحب محل بكرين بحري أن سعر عربة صالون آكسنت موديل (2014-2015) من مليون وثلاثمائة جنيه إلى مليون وخمسين جنيها. بينما انخفض سعر العربة توسان صالون موديل (2014-2015) من مليون وستمائة إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه، وتراجع سعر الكوريلا من مليون وستمائة جنيه إلى مليون وخمسمائة جنيه، بينما وصل سعر شريحة من نفس الموديل إلى مليون وخمسمائة جنيه، أما سعر العربة هايلوكس دبل كاب موديل(2019) فانخفض من (4800) الى (4300) ملايين.
اخر لحظة