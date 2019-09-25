ارتفاع مدخلات إنتاج الخبز وراء تقليل الأوزان بالسودان

قال الأستاذ جبارة الباشا الأمين العام لاتحاد المخابز إن ارتفاع مدخلات إنتاج الخبز جعلت أصحاب المخابز يتجهون لتقليل أوزان الخبز. وأبان في تصريح لـ(سونا ) أن تكلفة مدخلات الخميرة والعمالة والزيت وإيجار العقارات تمثل 60% بينما تبلغ تكلفة الدقيق والغاز والمدعومات من قبل الدولة 40%
وأشار إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختلفة المعنية لمعالجة مسألة زيادة التكلفة.
وأكد أن الدولة داعم أساسي لدقيق الخبز والغاز المستخدم في المخابز. وأشار إلى الجهود المبذولة من مختلف الأطراف من أجل استقرار العمل في إطار التنسيق المشترك لحل المشكلات.