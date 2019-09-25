بالفيديو.. المطرب السوداني محمد عيسى يغني ويمجد خادم الحرمين الشريفين وابنه الأمير محمد بن سلمان

قدم المطرب السوداني الشاب محمد عيسى هدية للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني ال 89 لأرض الحرمين الشريفين.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الهدية التي قدمها عيسى جاءت في شكل أغنية حملت اسم (من أرض الخير) والتي مجد من خلالها المطرب الشاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويقول محمد عيسى في الأغنية وهو يمجد الملك وابنه (هذا أنا محمد السوداني جئت أحكي عن المالك السلماني.. عن ابنه محمد الممجد الحزم والسلام والأمان).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الأغنية التي وجدت رواجاً كبيراً داخل مواقع التواصل الاجتماعي صاغ كلماتها وقام بتلحينها الشاعر الشاب أمجد حمزة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين