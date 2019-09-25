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سياسية

2019/09/25

2019/09/25


إنشقاق بالوطني بعد إعلان أمانة غندور



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نشبت خلافات عاصفة بين قيادات وقواعد المؤتمر الوطني المخلوع بوسائل التواصل الاجتماعي اثر تسمية الدكتور غندور رئيس الحزب المكلف لامانته الجديدة، حيث رأى المعارضون لغندور انه اتى برموز قديمة وليس هنالك اي تجديد في القيادة، فهذه نفس الوجوه التي كانت تعمل مع البشير واوردته مورد الهلاك بحسب زعمهم، فيما دافع اخرون عن الامانة واعتبروا ان اختيار انس عمر ومن معه يمثل جيل الشباب، وسينقذ الوطني من ورطته الحالية، في الوقت الذي هدد فيه الرافضون بعدم طاعة الامانة الجديدة، والعمل على شق الصف.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة

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