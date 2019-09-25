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اقتصاد وأعمال

2019/09/25

2019/09/25


بدء صرف مرتب سبتمبر نقداً



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أعلنت وزارة المالية بولاية الخرطوم, عن صرف مرتب شهر سبتمبر ٢٠١٩م للعاملين بالوزارات والمجالس العليا والمحليات نقداً.
وبحسب صحيفة آخر سوف يكون الصرف عبر النوافذ بالوحدات المختلفة وذلك اعتبارا من اليوم “الاربعاء”.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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