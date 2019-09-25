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سياسية

2019/09/25

2019/09/25


حرمان قناة عالمية من تصوير مشاهد عن أزمة الوقود بالخرطوم



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أجبرت قوات نظامية في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأربعاء، طاقم تلفزيوني يعمل لصالح قناة “الحرة” التلفزيونية، من حذف لقطات تعكس أزمة الوقود التي تضرب البلاد منذ أيام.

 

وكتب أحمد الصاوي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه جرى توقيفه ومجموعة من العاملين في القناة، من قبل قوات “الشرطة، الجيش، الأمن” أثناء محاولاتهم لتصوير معاناة أصحاب المركبات بالعاصمة الخرطوم في محاولاتهم التزود بالوقود.

كاشفاً عن اقتيادهم إلى مخفر شرطة بضاحية الخرطوم 2، وإطلاق سراحهم بعد إجبارهم على حذف محتوى الكاميرا.

ولم يصدر تعليق من وزارة الإعلام بشأن الحادثة.

باج نيوز

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