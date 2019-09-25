فيديو: ريان الساتة تغني لكابتن المريخ (البرنس آه ياناس كتم نفسي) وتقول: (أنا أستاذة ما قونة)

رفضت الفنانة ريان الساتة لقب (قونة) الذي يطلق على الفنانات موضحة بأنها أستاذة حيث قالت: (أنا أستاذة لا فنانة ولا قونة أي زول مسك مايك دا أستاذ) موضحة بأن القونة هي التي تؤدي الأغنيات الهابطة بينما الأستاذة هي التي تؤدي الأغنيات الكبيرة وأغنيات الحقيبة مشيرة إلى أنها تؤدي النوعين من الغناء.
وأعلنت الساتة تبرعها بصوتها لكل من يطلبها في الحفلات دون مقابل مادي إذا لم يتمكن من الدفع مؤكدة قولها:(أنا متبرعة وصوتي دا مارق للناس أنا لو ما عندك قروش أنا بشتغل ليك أنا صوتي دا للناس لاي زول) مضيفة بأنها اتجهت للغناء بحكم الموهبة التي تتمتع بها موضحة بأنها لا تتوقف عند العائد المادي حيث قالت:( وما قاعدة انا اتوقف علي حسابات لاني أنا ما طالعة عشان قروش دي موهبة انا طلعت بيها لكن ما طالعة عشان قروش والقرش ما دايمة).
هذا وقد رددت ريان الساتة بعض من أغنياتها الخاصة حيث خصت اسم اللاعب المعروف محمد مصطفى البرنس بذكر اسمه فيها على سبيل المزاح خلال استضافته في برامجه (عشرة ونسة) الذي يبثه على يوتيوب حيث ذكرت ذلك في أغنية (الصدمة) التي تقول كلماتها:
مافي كلمة ولا نضمة
سمح بعمل الصدمة
(البرنس آه ياناس كتم نفسي بس كتمة)
الخرطوم (كوش نيوز)