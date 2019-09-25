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منوعات

2019/09/26

2019/09/26


صور: فتاة فاتنة تنظر لـ”حمدوك” تثير ردود أفعال كثيرة ومقارنة بينه وبين “المخلوع”



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أثارت صورة انتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إعجاب الكثير من رواد الموقع , حيث تظهر الصورة فتاة وصفها كل المتابعين بالفاتنة والجميلة وهي تنظر لرئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” في أحد اجتماعات “حمدوك” الأخيرة بالأمم المتحدة .

وبحسب متايعات محرر (كوش نيوز) الصورة وجدت الكثير من التعلقات , حيث قام البعض بإجراء مقارنة بين هذة الصورة وصوره أخري يظهر فيها الرئيس “المخلوع” “عمر البشير” وهو ينظر إلى فتاة خليجية في إحتفال سابق .

حيث قال أحدهم : ( صحي المدنية سمحة وبتخلي السمحين وناس أوروبا يعاينو لينا مش ذي زمان نحن نعاين ليهم ومخلوعين كمان )

الخرطوم (كوش نيوز)

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