رشان أوشي: شرب الخمر في السودان ثقافة وعادة في كل اقاليمه

في كتاب الانداية ل (الطيب محمد الطيب) ..وهو عبارة عن سلسلة تحقيقات استقصائية من جولات ميدانية لكل انحاء السودان ..ذكر “مريسة الفقراء” ..وهي مريسة (خمر شعبية) بتعملها ست الانداية لشيوخ الطرق الصوفية ، واصحاب الخلاوي ..والدارسين ..
يعني كلام وزير العدل صاح ..انتوا اتعودتوا على خطاب النفاق الديني ،وادعاء الفضيلة والصلاح 30 سنة ..بالاضافة للثقافة العروبية المفروضة علينا قسرا ..ما بتتخيلوا ثقافاتنا الافريقية الاصلية اللسة موجودة في الريف ..
شرب الخمر في السودان ثقافة وعادة في كل اقاليمه ..
اهلي النوبيين هم الاخترعوا الخمر البلدي الاسمه (عرقي) ..
ما تغشوا روحكم وتصدقوا اوهام الكيزان ..ده السودان ..
تعديل:
لانه واضح انه مستويات الفهم عند الناس مختلفة نوضح الآتي :
البوست لتثبيت الحقائق التاريخية المتعلقة بانه شرب المريسة عادة سودانية اصيلة زي ما ذكر وزير العدل ..وانكروها الكيزان ..وبس
رشان أوشي