الحرية والتغيير: المدنيون قادرون على تسيير الولايات

قلل قيادي بقوى الحرية والتغيير من ما أثير حول تلويح عدد من العسكريين بامكانية انزلاق البلاد في مشاكل أمنية باعتبار أن حماية الأمن من واجب المؤسسات العسكرية. وجزم القيادي بالحزب الجمهوري حيدر الصافي بأن المدنيين قادرون على قيام مؤسسات مدنية لحفظ الأمن وعلى حل أزمة السلع الأساسية.
وأكد أن العسكريين شركاء في السلطة ومناط بهم حفظ الأمن. وجزم الصافي في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين) إن ملامح المدنية لا تكتمل في ولاية يكون حاكمها عسكرياً وإلا لتُرك المجلس العسكري يحكم – بحسب تعبيره -.
وعن تنسيق قوى الحرية مع الجانب العسكري لحفظ الأمن بعد انسحاب الولاة العسكريين وتعيين مدنيين قال إن حفظ الأمن من واجب المؤسسات العسكرية، مشيراً إلى أن وزراء الداخلية والدفاع تحت مسؤولية مجلس الوزراء. وأضاف: (لن يحصل أية انفلات أمني بوعي الناس وقيام كل من الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية بدورها تحت إرادة حكم الشعب.
الخرطوم: رندا عبدالله
صحيفة الإنتباهة