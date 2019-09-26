مؤشر الخرطوم يغلق مستقراً عند 14569.747 نقطة

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 14569.747 نقطة .
ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد شهد هذا اليوم انخفاض حجم التداول من 34,941,927 إلى 590,252 جنيها بنسبة انخفاض بلغت (98%) وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 59,053,954 إلى 1,132 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت (98) %. وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 163 صفقة إلى 31163 صفقة بنسبة انخفاض بلغت (80 %)
وشهدت حركة الأسعار في قطاع الصكوك والصناديق الاستثمارية استقرار سعرصندوق البركة الاستثماري إنجاز1 عند 100.55 جنيه . وفي قطاع الشهادات الاستثمارية ارتفع سعر إصدارة واحدة واستقرار سعر 5 إصدارات وذلك من جملة 6 إصدارات تم تداولها اليوم.
سونا