وزير الطاقة والتعدين يلتقي السفير النرويجي

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم مع سفير جمهورية النرويج باريل هوبلاند ( (Baril Hopland، بحضور منسق البرتكول النرويجي بالسودان السيدة تورل لانقليت ((Toril Langlete سبل التعاون بين البلدين .
وثمن الوزير دور دولة النرويج حكومة وشعبا تجاه السودان في كل المحافل الدولية، وامتدح جهود النرويج في إحلال السلام بين السودان وجنوب السودان وتقديم الدعم الفني لتأهيل الكوادر الفنية في قطاع النفط عبر البرتكول النرويجي الذي استفاد منه عدد مقدر من المهتمين في مجال البيئة بقطاع النفط والغاز.
وأكد سفير دولة النرويج وقوفهم التام مع السودان في المجتمع الدولي وتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال قيام مؤتمر في أكتوبر المقبل يضم مجموعة أصدقاء السودان، مبدياً استعداد دولة النرويج لدعم التوجه الجديد في السودان وتقديم الدعم الفني لتذليل معوقات التنمية في السودان.
سونا