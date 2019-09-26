وزيرة الخارجية من نيويورك: من المؤمل أن تشكل المرأة السودانية 40% من التشريعي

شاركت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله في الندوة التي أقامها المعهد الدولي للسلام IPI، بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، والتي جاءت بعنوان “المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية” .
وقدمت الوزيرة مداخلة ثرة أشارت من خلالها إلى التغيير الذي حدث في السودان وثورة ديسمبر المجيدة التي كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير، والدور الكبير والفاعل للمرأة السودانية والشابات “الكنداكات” في إحداث التغيير المنشود الذي أنهى حكماً ديكتاتورياً إستمر لثلاثين عاماً، وتطرقت الوزيرة للجهود التي يقوم بها السودان في حماية وتعزيز حقوق المرأة، والإهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء في إدارة الدولة، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشكل مشاركة المرأة في المجلس التشريعي القادم نسبة 40% أو ما يزيد.
من جانب آخر أشارت الوزيرة في إطار موضوع الندوة، إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ القرار 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن، من خلال اللجان الوطنية والدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة على أن المرأة السودانية ظلت على مر التاريخ والحضارة السودانية تلعب دوراً قيادياً في الحكم والقيادة.
يشار إلى أن الندوة شاركت فيها الوزيرة ضمن عدد من وزيرات خارجية لدول أوربية وأفريقية وكبار المسئولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع وأتت مشاركة السودان ممثلاً في وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله في إطار الإهتمام الكبير من منظمي الندوة للإستماع لرؤى السودان والترحيب بالثورة السودانية ودعم الحكومة الإنتقالية خلال الفترة القادمة .
ويذكر أن معهد السلام الدولي هو أحد مراكز البحث الدولية البارزة في مجال دراسات الأمن والسلام والتنمية المستدامة ويستضيف شخصيات عالمية مؤثرة في السياسة الدولية وفي مجالات فض النزاعات وتعزيز السلم والأمن.
نيويورك 26-09-2019(سونا)