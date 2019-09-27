السيادى: سنلتزم بتأمين الموسم والحصاد بجنوب دارفور

أكد مجلس السيادة الانتقالي التزامه بتأمين وتوفير الأمن للموسم الزراعي والحصاد بولاية جنوب دارفور. وقال عضو المجلس والناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية إن الموسم الزراعي مبشر في هذا الموسم وأن المجلس سيولي اهتماماً كبيراً بتأمين الموسم والحصاد ليسهم في استقرار المواطن، مؤكداً العمل على تأهيل وتدريب كوادر الشرطة من أجل تسهيل عملية العودة الطوعية. زفيما يتعلق بأحداث مدينة نيالا أكد الناطق الرسمي أن حق التظاهر وإيصال صوت الناس إلى السلطة حق مكفول ، وأن هنالك مطالب مشروعة ويريدون إجراء حوار مع كل الفاعلين على المستوى السياسي مع إعلان قوى الحرية والتغيير والخارجين عنهم ويستمعون لهم لأن الأمن مسؤوليتهم جميعا وإيصال الصوت إلى الحكومة ينبغي أن يصل وفق القانون لجهة أن الثورة ما جاءت إلا لتسمع صوت الناس وحل مشاكلهم. وفي سؤال حول المشاكل القبلية بالولاية قال الفكي إنها موجودة وهنالك توجيه بالتعامل مع هذا الأمر باعتبارها من القضايا الحساسة وأن هناك اشخاصا أصبحوا يتدثرون خلف القبيلة ويحتمون بها ولكن ينبغي أن يحاسب كل شخص أجرم على إجرامه دون تدخل للقبيلة، مضيفًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقال وتحول ويجب على الناس أن يعلموا أن الثورة جاءت من أجل حفظ كرامتهم ولن يسمح بأن يضام أحد مرة أخرى.
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