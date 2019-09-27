خطط لإنجاح حملات إصحاح البيئة بالأبيض

شرعت وحدة السوق الكبير والنظام العام بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان في إزالة الظواهر السالبة والمخالفات البيئية وتفعيل أعمال النظافة حول السوق الكبير لمدينة الأبيض.
وقال الضابط الإداري أحمد محمد سليمان مدير الوحدة في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم إن العمل بدأ بموقف التاكسي قبالة منتصف السوق، وأضاف أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات المحلية بحملات النظافة وإصحاح البيئة، ولفت إلى المخاطر الناجمة عن تنامي الظواهر السالبة بما يتنافى مع إصحاح البيئة، وأوضح أن إدارته وضعت العديد من المحاور والخطط التي تسهم كثيرا في دفع مسيرة العمل من أجل إحداث مدينة حضارية تعكس وجه الولاية المشرق، و أشاد بالجهود المقدرة والمتابعة من الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان والضباط الإداريين بالمحلية وكل العاملين بالمحلية للاهتماهم بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بكافة الوحدات الإدارية والقطاعات بالمحلية.
سونا