حمدوك يدعو لعدم معاقبة الشعب السودني بجريرة النظام السابق

دعا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، الولايات المتحدة الامريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بجريرة نظام كان هو المتضرر الاول منه والفاعل الرئيسي في الاطاحة به وتخليص العالم من شروره.
قال رئيس الوزراء في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (74) ، إن شعب السودان لم يكن راعيا او داعما للارهاب بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتي خلعه، مبينا ان هذه العقوبات الحقت بشعب السودان صنوفا وانواعا شتي من المعاناة.
واوضح حمدوك أن ثورة الشعب السوداني المجيدة طوت صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والاقليمية التي اورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لايزال ابرزها وجود اسم السودان علي قائمة الدول الراعية للارهاب.
وشدد حمدوك علي ضرورة الاستجابة السريعة لهذا المطلب العادل ودعم تنفيذه بشكل عاجل يتيح للحكومة الاسراع في خطوات اعادة البناء والتنمية في السودان ومحو اثار العقود الثلاثة المظلمة من التيه الذي تخبط فيه السودان تحت سلطة النظام السابق.
نيويورك في 27-9-2019م (سونا)