عودة المعاملات المالية بالقضارف ووقف مبادرة إيداع

أعلن الأستاذ عبد الله جمال الدين تكرون مدير بنك السودان المركزي فرع القضارف انتهاء أزمة شح النقد أو ما يعرف بأزمة السيولة وعودة حركة النقد لدى البنوك وكافة المعاملات المالية الأخرى إلى وضعها الطبيعي قبل نشوب الأزمة في فبراير من العام الماضي .
وأكد في تصريح لـ(سونا) استعداد بنك السودان المركزي لتلبية جميع طلبات البنوك من النقد لمقابلة كافة احتياجاتهم المتمثلة في المرتبات والكاونتر وتغذية الصرافات الآلية ووجه مديري البنوك بضرورة متابعتهم الشخصية لتغذية الصرافات الآلية للعمل على مدى الأربع والعشرين ساعة .
كما قرر إنهاء العمل بمبادرة (ايداع) وابلاغ المودعين أما بصرفها فورا أو اعتبارها أرصدة عادية ضمن حساباتهم ليتم الصرف منها نقدا في الوقت الذى يختارونه كما وجه بإلغاء آلية التوريد النقدي لصالح بنك السودان من جانب شركات البترول والدقيق والاتصالات وأيلولة الأرصدة النقدية القائمة فيها للبنوك المحفوظة بها ٠