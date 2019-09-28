التركيز على زراعة زهرة الشمس في الرهد

أعلن المهندس عبد الله محمد أحمد المدير العام لهيئة الرهد الزراعية عن اكتمال العمليات الفلاحية لزراعة محصولات العروة الشتوية للموسم الزراعي (2019م – 2020)م في مساحة قدرها 70 ألف فدانا منها 30 ألف فدانا محصول زهرة الشمس و10 ألف فدان قمحا و30 ألف فدانا من البقوليات والخضروات .
وأكد عبد الله في تصريح لـ(سونا) على ضرورة التركيز على محصول زهرة الشمس لأهميته الاستراتيجية رغم ارتفاع أسعار التقاوي ودعا وزارة الزراعة والغابات الاتحادية لدعم أسعار التقاوي للتوسع في زراعته وأكد انتظام عمليات الري وتوفر كل احتياجات المحاصيل من مياه نهر الرهد ليبدأ تشغيل الطلمبات التسعة منتصف اكتوبر وقطع عبدالله بأن العدد كافي للعروة الشتوية لتكملة ري محاصيل العروة الصيفية والشتوية وأشاد بجهود وزارة النفط في توفير احتياجات المشروع من الجازولين والتعاون الكبير، مشيدا ببنك السودان المركزي في توفير الأوراق النقدية لحصاد محصول القطن .
وتوقع انطلاقة حصاد محصول الفول السوداني منتصف أكتوبر المقبل عقب اكتمال الاستعدادات كافة ، الجدير بالذكر أن هيئة الرهد استهدفت في العروة الصيفية زراعة 170 ألف فدان منها 59 ألف فدانا من القطن و38 ألف فدانا من الفول السوداني و66 ألف فدانا من الذرة و10 ألف فدان خضروات وأعلاف.
سونا