داعية يوضح سرًا في المصحف لن تترك قراءة القرآن بعده أبدًا

قال الداعية أمير منير إنه إذا نظر أحدنا في المصحف الشريف يجد أن الصفحة الواحدة بها ما يقرب الخمسة عشر سطر، والسطر الواحد به ما يقرب من الثلاثين حرفا.
وتابع منير من خلال الفيديو الذى تم بثه عبر الصفحة الرسمية له على فيسبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن (كل حرف من القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها)، وهذا ما جاء بنص الحديث عن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ).. صححه الألباني في “صحيح الترمذي”.
وأوضح الداعية أنه بحسبة بسيطة (30 حرف x 15 سطر= 450 حرف x عشر أمثالها= 4500 حسنة) فى ما سيتغرق حوالى دقيقتين إلى ثلاث، فحسب كم مر من عمرك دون أن تفوز بهذا الثواب العظيم اليسير الجهد.
وأضاف منير أن الله تعالى ونبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه تعامل مع النفس البشرية وهى التى ترجو الجزاء قبل القيام بالامر، وما سبق هو الجزاء المادى، فكيف بالجزاء القلبى.
وتابع الداعية: أما عن الجاني القلبي وجميعاً فى أمس الحاجة إليه وذلك ما أوضحه الله تعالى جليا فى آيات كتابه الكريم ومنها:
– كتاب الله سر الهداية والتقوى، قال تعالى: {الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}.. [البقرة : 1 – 2].
– القرآن هو البصر والبصيرة، قال تعالى: {قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ}.. [المائدة : 15].
– هو كتالوج حياة، فيه البشري والخير للمسلمين، قال تعالى: {وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}.. [النحل : 89].
– السير على نهج الله هو الحماية والشفاء من جميع الامراض الحياتية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}.. [يونس : 57].
وأخيرا ينصح الداعية الجميع ونفسه بالمحافظة وتثبيت موعد يومى لقراءة وتدبر ما تيسر من القرآن ولو ببضع آيات، واحرص أن تكون يوميا على موعد مع الحسنات والبشرى والرحمة وشفاء الصدور وهدى ونور، ودعا منير قائلاً: اللهم أصلح علاقتنا بالقرآن وحببنا فى كتابك وعلقنا به يا رب العالمين.
مصراوي