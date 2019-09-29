المؤتمر السوداني يتّهم عناصر بالنظام السابق بحرق “3” منازل لقيادات بالحرية والتغيير

تعرضت ثلاثة منازل لقيادات بقوى الحرية والتغيير بالتزامن للاعتداء من قبل مجهولين بقنابل حارقة “ملتوف “، بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم شريف محمد عثمان.
واتهم حزب المؤتمر السوداني في بيان تحصلت “الصيحة” على نسخة منه أمس، عناصر الثورة المضادة وما سمتهم بفلول النظام السابق، بالتورط في حادثة مهاجمة منازل “3” لقيادات بقوى الحرية والتغيير، بالقنابل الحارقة “الملتوف”.
وتعهد الحزب ” باستكمال أهداف الثورة، والسعي لتقديم الجناة في الحادثة إلى المحاكمة.
وأكد البيان تعرض منزل رئيس الحزب بولاية الخرطوم، ومنزل القيادي بتجمع المهنيين محمد حسن سيد، ومنزل عضو لجنة المقاومة بالكلاكلة القبة شمال إسماعيل حسن إسماعيل إلى محاولة الحرق بالقنابل الحارقة يوم أمس الأول “الجمعة”، وأشار إلى تعرض الناشطة نهال عمر للتهديد من قبل عناصر قال إنهم من النظام البائد.
الصيحة
1 التعليقات
وليد
2019/09/29 at 5:30 م (UTC 2) رابط التعليق
والله شكلها المشاكل البينكم يا قحت أكبر من مشكلتكم مع النظام السابق.. وللا ما كدي؟