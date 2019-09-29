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اقتصاد وأعمال

2019/09/29

2019/09/29


ارتفاع سعر جرام الذهب بالخرطوم



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سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 3000 جنيه لكل أنواع الذهب الكويتي والسعودي والبحريني والتركي، بينما بلغ سعر البيع 3500 جنيه.

سونا

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