ارتفاع سعر جرام الذهب بالخرطوم

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اقتصاد وأعمال
2019/09/29
2019/09/29
سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) 3000 جنيه لكل أنواع الذهب الكويتي والسعودي والبحريني والتركي، بينما بلغ سعر البيع 3500 جنيه.
سونا
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