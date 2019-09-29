الزكاة بالنيل الأزرق تناقش مقترحات موازنة ٢٠٢٠

ناقش الاجتماع الذي رأسه إبراهيم عثمان داوؤد أمين ديوان الزكاة المكلف بولاية النيل الأزرق ضم مديري الإدارات التخطيطية ومديري الزكاة بالمحليات الموجهات العامة لمقترح موازنة الديوان للعام 2020م.
وأوضح داوؤد أن الموازنة تعمل على استصحاب المتغيرات السياسية والاقتصادية بالبلاد وخصوصية ظرف الولايه وأكد أهمية إعادة النظر في أولويات الصرف وتخصيص مبالغ مقدرة للصرف المباشر على الغذاء والعلاج وتوفير موارد تفي بهذه الحاجات وتساهم بفاعلية في تخفيف حدة الفقر.
وطالب بالسعي للإحاطة بالموارد المتاحة ورفع نسبة النمو بالأوعية الزكويه ذات المساهمة الضعيفه، أشار إلى أن مرجعيات الموازنة تستند إلى اللوائح والمنشورات والمؤشرات والأداء الفعلي للأعوام 2018 إلى 2019م.
وأكد الأمين أن الموازنة تهدف إلى تطبيق فريضة الزكاة بما يحقق طهارة المال وتزكية النفس وتأكيد وترسيخ مفهوم ولاية الدولة على الزكاة، علاوة على الدعوة والإرشاد وأهمية بسط أحكامها بين الناس.
ووجه الأمين الإدارات إلى إعداد المقترحات ورفعها خلال أسبوع توطئة لتكملة مراحل الإعداد والمناقشة على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي.
سونا