معرض السودان للسفر والسياحة ديسمبر المقبل

تنظم الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة في الفترة من (11-16) ديسمبر المقبل معرض السودان للسفر والسياحة والتسوق تحت اشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمشاركة الجهات الرسمية والخاصة وكافة ولايات البلاد وعدد من الدول الاجنبية والمختصين في مجال السياحة والآثار.
وقال عمر إبراهيم عمر مدير الإدارة العامة للمعارض بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة لـ(سونا) إن الهدف من اقامة المعرض تطوير سوق السياحة بالبلاد وخلق منافسة بين الشركات والجهات المختلفة والاسهام في تنمية الحضارة وتبادل المعرفة والمعلومات والصفقات وايجاد فرص ذهبية للتواصل للشركات المعنية مع بعضها البعض واغتنام الفرص لتطوير اعمال السياحة بالشركة والمشاركين والزوار والتعريف بالاماكن والمواقع السياحية بالسودان.
وأشار إلى أن اهمية المعرض باعتبار السياحة من اهم القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدول كونها مصدر إلهام للزوار والسياح بما تقدمه من معلومات عن الدولة وزيادة المعرفة.
وأضاف أن الجهات المستهدفة بالمشاركة هي منظمي الرحلات السياحية وشعبة وكالات السفر والسياحة وشركات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة وشركات التأمين والبنوك والجامعات والمؤسسات التعليمية وشرطة الحياة البرية والمنظمات الاقليمية والعالمية والجهات الأخرى، مضيفا أن الشرائح المستهدفة بزيارة المعرض البعثات الدبلوماسية والجاليات والمهتمين والراغبين في السياحة والآثار والطلاب المختصين في مجالات الآثار والسياحة والجمهورعامة.
سونا