”شركة الجنيد للتعدين” تلوح بمقاضاة رئيس شعبة الذهب لإتهاماته بالتهريب

أكدت شركة الجنيد لمعالجة مخلفات التعدين، وهي إحدى وكلاء بنك السودان، على لسان ممثلها الأستاذ “محمود صالح “، ان اتهامات السيد رئيس غرفة المصدرين لها بالعمل علي تهريب الذهب سوف يتم التعامل معه بالقانون، وستلاحق هذه الإتهامات قضائياً، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وأضاف ممثل الشركة أن جميع الكميات التي تم تصديرها مرصودة بالجهات الحكومية المعنية من جمارك والدمغة بهيئة المواصفات وان كل عائدات الصادر قد تمت إما بتوريد مواد بترولية او قمح او دواء او ايداع عائد صادر، وذلك بتنسيق تام مع البنك المركزي.
مشدداً بأن : للشركة الحق في ملاحقة تلك الاتهامات بصورة قانونية، علما بان ما يتم من لعب بالعواطف وبيع الأوهام لا يثني الشركة في القيام بدورها الوطني تجاه السودان، وعلى الجميع ان يعلموا بان (الحصة وطن)، على حد قوله.
وكان رئيس شعبة مصدري الذهب “عبدالمنعم الصديق” قد شن هجوماً على بنك السودان المركزي لجهة ممارسته سياسات خرقاء علي حد وصفه، مضيفاً بأن الشركات لم تراع مصلحة السودان.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفيه على هامش ورشة تعظيم صادر الذهب، يوم السبت باتحاد المصارف بالخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)