وزير الثقافة والاعلام ينعي الاعلامي المطبوع حسن عبد الوهاب

ينعى الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام والعاملون بالوسط الاعلامي الاستاذ حسن عبد الوهاب الاعلامي المعروف الذى لبى نداء ربه بعد صرع مع المرض ، ويعد الفقيد من القامات الاعلامية السامقة فى وطننا والتى اثرت الساحة بعطائها المتدفق كالشلال المتدفق رغم ظروفه الصحية الا أن نفسه ابت واستعصمت ان يثنيها المرض عن المسير
قدم الفقيد برامج تلفزيونية مميزة اشهرها برنامج قوافل الزمان حاور فيها رؤساء وادباء وشعراء على المستوى الاقليمى والدولى فأدهشهم بثقافته وفكره المتقد وادارته لحوار له طعم خاص .
نتضرع لله ان يتقبل فقيدنا قبولا حسنا ويدخله الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا (وانا لله وانا اليه راجعون )
الخرطوم فى 29-9-2019 (سونا)