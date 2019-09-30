“ديزني” تراهن على تحقيق أحدث أفلام أنجلينا جولي 50 مليون في أسبوعه الافتتاحي

تراهن شركة “ديزني” الأمريكية على تحقيق أحدث أفلام النجمة العالمية، أنجلينا جولي، الجزء الثاني من فيلم “Maleficent”، 50 مليون دولار في أسبوعه الافتتاحي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي رهان “ديزني” أقل من الجزء الأول، الذي حقق 69 مليون دولار خلال أسبوعه الافتتاحي في عام 2014، والذي يطرح رؤية جديدة لرواية “الجميلة النائمة” (Sleeping Beauty)، بحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية.
واجتازت إيرادات الجزء الأول من “Maleficent” 750 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، بينما بلغت ميزانية إنتاجه 180 مليون دولار.
وسيطرح الجزء الثاني من “Maleficent” في دور العرض السينمائية في 18 أكتوبر.
ويستكمل الجزء الجديد، الأحداث التي تدور في عهد بعيد للغاية، حول فتاة جميلة يدق قلبها بالحب والنقاء والبراءة، تدعى “ماليفسنت”، كانت تعيش في مملكتها بسلام، لكن في يوم من الأيام جاءت جماعة من الغزاة وهددوا أمن وسلام المملكة، فهبت ماليفسنت بقوة وجبروت من أجل حماية مملكتها ووطنها، لكن للأسف طعنتها سكين الخيانة الغادرة، وتم تدمير مملكتها ومعها تحول قلبها إلى حجر، وسعيا وراء الانتقام ألقت ماليفسنت لعنتها على الملك الغازي ونسله من بعده، وبالتالي حلت لعنتها على الأميرة “أرورا”.
سبوتنيك