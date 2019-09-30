كشفت لجنة مختصة بدراسة موقف المواصلات العامة بالخرطوم عن انضمام (230) بصاً لأسطول المواصلات بالخرطوم، وأمنت اللجنة على تخفيض رسوم ترخيص المركبات العاملة في المواصلات بولاية الخرطوم لمدة شهر بجانب تفعيل القطارات المحلية.
وقال والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون عقب اجتماع اللجنة بمجلس الوزراء أمس، إن الاجتماع وقف على جهود حكومة ولاية الخرطوم بشأن حل ضائقة المواصلات بالولاية، وأعلن عن انضمام (230) بصاً وصلت من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لأسطول مواصلات الولاية، مشيراً إلى أن الولاية ستستقبل خلال الفترة القادمة (390) بصاً قادمة أيضاً من السعودية وقطر لتسهم في حل مسألة المواصلات بالولاية.
الخرطوم: سوسن
صحيفة السوداني