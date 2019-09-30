وكيل التجارة يتعهّد بمُعالجة صُفوف الخُبز

كَشَفَ وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، عن أولويات الوزارة خلال المرحلة المُقبلة، على رأسها مُعالجة مُشكلة صُفوف الخُبز وتشديد الرقابة بمُشاركة الجهات ذات الصلة وتشمل اتحاد المخابز والمطاحن ولجان الثورة والمُقاومة، ووصف عبد الله هذه الخطوة بأنّها تُمثل أولى مهامه التي يبدأ بها عمله وكيلاً للوزارة، وأوضح عبد الله خلال تَسَلُّمه مهامه بالوزارة من خَلَفِهِ الوكيل السابق م. عبد الرحمن عجب أحمد أمس، أنّ مُعالجة ظاهرة الصفوف في الخُبز هي أولوية، مُؤكِّداً أنّ سلعة الدقيق مُتوفِّرة وتُوَزّع على المخابز بصُورةٍ مُستمرةٍ.
صحيفة الصيحة