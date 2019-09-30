اجتماع يناقش هيكلة قطاع الكهرباء ودمج الشركات وتوزيع العاملين

كشفت متابعات (الصيحة)، عن انعقاد اجتماع ضم مديري شركات الكهرباء الخمس المكلفين، ناقش هيكلة قطاع الكهرباء ودمج الشركات، وخلص الاجتماع لتكوين لجنة تسيير لتحديد تصور الهيكلة وحصر العاملين بالشركات الخمس لتوزيعهم على الأجسام الجديدة.
وأكد مصدر مطلع بالشركة لـ (الصيحة)، انعقاد الاجتماع برئاسة القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد وداعة، الذي تمت إعادته للعمل مؤخراً، وأوضح أن الاجتماع لم يتطرق لقطوعات الكهرباء ولا المشكلات التي تعوق استقرار الإمداد، من حيث العجز في التوليد ونقص معدات التوزيع، وأضاف أن هنالك اتجاهاً لتكوين لجنة تسيير لحصر العاملين بالشركات وتوزيعهم حسب المسميات الجديدة التي تقررها لجنة التسيير.
الصيحة