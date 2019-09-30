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اقتصاد وأعمال

2019/09/30

2019/09/30


صادر الذهب ..تغيير الحكومة وبقاء السياسات



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القضايا المتعلقة بمعدن الذهب من تنقيب والمشاكل البيئية لمواد استخلاصه وصادراته وتهريبه لم تبرح مكانها بالرغم من تغيير الحكومة السابقة والتي ظل العاملون بالذهب من تجار ومنقبين ومصدرين ينادون بمعالجتها في كل منشط لهم، وبالأمس نظمت الشعبة القومية لمصدري الذهب ورشة بعنوان (تعظيم عائد صادر الذهب لغدٍ مشرق وسودان واعد)، وارجع رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق عالم تدهور الاقتصاد للسياسات الخاطئة للنظام السابق بإعطائهم امتيازات ضخمة لشركات دون غيرها ، ونادى بأيلولة (الكرتة) لأصحاب الطواحين، وأشاد عبد المنعم بوطنية تجار الذهب برفضهم البيع بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها السوق خوفاً من الإضرار بالاقتصاد السوداني، وأضاف كان من […]

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