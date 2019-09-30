الوقت أصبح مناسباً للإستثمار في قطاع النفط أكثر من أي وقت مضى

أكدت الحكومة السودانية دعمها لكل من يرغب فى الإستثمار فى مجال النفط والغاز.
وقال وزير الطاقة والتعدين، عادل على ابراهيم “نرحب بالراغبين فى الإستثمار فى السودان فى مجال الإستكشاف والإنتاج النفطى علماً بأن الوقت أصبح مناسباً للعمل من أي وقت مضى”، وتعهد بتهيئة البيئة وإزالة الصعوبات لجزب المستثمرين وذلك بفضل التغيرات الجديدة فى السودان.
جاء ذلك لدى لقائه مع وفد شركة دراغون أويل ((DragonOil الإماراتيه برئاسة ، عبدالكريم المازنى ، وبحث اللقاء رغبة الشركة فى الإستثمار فى مجال النفط والغاز بالسودان.
من جانبه أكد رئيس وفد شركة دراغون أويل رغبة شركته الأكيدة فى الدخول مع السودان فى شرآكات نفطية بناءاً على أهدافها الإستراتيجية للتوسع والانفتاح نحو العالم معدداً إمتلاك الشركة لإمكانيات مادية معتبرة تؤهلها للقيام بأى عمل فى مجال صناعة النفط وخبرات واسعة فى مجال التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن افرع فى شتى بقاع العالم منها مصر والعراق وأفغانستان وتركمنستان
باج نيوز