قراربتشكيل لجنة تحقيق في حجز صادرالفول لأندونيسيا

أصدر وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حجز صادر الفول السوداني الى اندونيسيا، وذلك حسب اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ووضع السياسات التى تحقق تنظيم الواردات وتعظم الصادرات.
وحدد القرار مهام اللجنة في مراجعة المستندات الخاصة بصادر الفول السوداني والتقصي حول الجهات الضالعة في الاجراءات الخاصة بحجز صادر الفول السوداني إلى أندونيسيا.
ونص القرار على تشكيل اللجنة من وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيسا ، نادر الريح مدير العلاقات الدولية رئيسا مناوبا، ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضوا، رئيس الإدارة القانونية بالوزارة عضوا، أمين عام غرفة مصدري الحبوب الزيتية رئيسا مناوبا، ممثل هيئة الأمن الاقتصادي، عماد عثمان يسن عضوا ومقررا.
سونا