تحضيرات لزراعة القمح بولاية النيل الأبيض

وقف المهندس الهادي عجيب المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض بالمشاريع المروية بمحلية الدويم، على سير التحضيرات الأولية للموسم الشتوي 2019 – 2020، بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهات ذات الصلة.
وقال عجيب إن الولاية تستهدف هذا الموسم زراعة 100 ألف فدان قمح بزيادة 30% عن الموسم السابق. وأكد أن الوزارة وضعت حزمة من البرامج الإرشادية المصاحبة لرفع إنتاجية محاصيل العروة الشتوية عبر تطبيق الحزم التقنية وبرنامج الحلول الزراعية المتكاملة. وأشار إلى أن الولاية تبذل جهودا كبيرة لتعويض المزارعين المتأثرين بالأمطار والسيول عن طريق توفير تقاوى للمحاصيل السريعة الإنتاج، وناشد عجيب الوزارة الاتحادية توفير الدعم اللازم لتأهيل قنوات الري وصيانة الطلمبات.
من جهة أخرى شهد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض اللقاء الموسع الذي ضم مزارعي محليات الدويم، القطينة وأم رمتة، والذي أعلن من خلاله البنك الزراعي قطاع النيل الأبيض عن سياسته التمويلية للموسم الشتوي، حيث أكد سليمان حسن سيد مدير البنك الزراعي قطاع النيل الأبيض استعداد البنك لتمويل محاصيل العروة الشتوية والمحاصيل الواعدة وإنتاج تقاوى القمح وزهرة الشمس وتمويل آليات الميكنة الزراعية وتمويل التقانات الزراعية لرفع إنتاجية المحاصيل.
سونا