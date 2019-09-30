حزمة من الإجراءات والضوابط لتوزيع الدقيق بالجزيرة

رحب اللواء الركن أحمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بالتعاون مع اللجان والمنظمات لدعم جهود حكومة الولاية في متابعة ومراقبة انسياب السلع المدعومة لمستحقيها.
وأعلن الوالي لدى تفقده صباح اليوم مخزن الولاية الموحد للتعرف على موقف الدقيق عن حزمة من الإجراءات والضوابط تبدأ باستلام الدقيق من الشركات الى المخازن ثم الى المخابز بترقيم الجوالات وإرجاع الفارغ إضافة لوضع أرقام تلفونات لتلقي شكاوى الموطنين في كل المخابز.
ودعا الوالي لجان قوى الحرية والتغيير وكافة الكيانات للإسهام في متابعة ومراقبة السلع المدعومة صونا لحقوق المواطن، وقال ان المرحلة تتطلب تضافر وتكامل الأدوارمن أجل ان تحقق مقاصد الثورة في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم لكل مواطن.
من جانبه كشف الاستاذ كنان بابكر إدريس ممثل إدارة التجارة أن ما يصل من الدقيق للولاية 7 – 8 آلاف جوال دقيق في اليوم من جملة المصدق به والبالغ 15 ألف جوال وأرجع الندرة في الخبز يومي الأحد والاثنين لعدم وجود وارد من الدقيق يوم الجمعة، وأكد التزام إدارته بتخصيص 500 جوال دقيق أسبوعيا للمدارس.
وفي ذات السياق وفي إطار الاهتمام بقضايا المواطن وقف الوالي على العمل بصيدليات التأمين الصحي ومخزن العلاج المجاني موجها بتفعيل كافة صيدليات الولاية والاستمرار في انسياب الدواء.
سونا