بالفيديو.. مادح سوداني: رأيت في منامي “حميدتي” مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقائد الدعم السريع حذرني من أخذ مقتنيات النبي ولم اسمع كلامه

اهتمت عدد من الصفحات البارزة التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالسودان بمقطع فيديو لرجل سوداني يحكي من خلاله عن رؤية منامية شاهدها.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سرد بدر الدين أحمد بشير تفاصيل رؤيته المنامية التي شغلت الأسافير, وقال: (أنا من قرية الكسمبر وهي قرية تتوسط طريق الخرطوم مدني).
وتابع بدر الدين بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (أنا مادح للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والإنسان لا يمكن أن يكذب في الرسول صلى الله عليه وسلم).
وعن الرؤية المنامية قال: (أنا في المنام رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي مع بعض).
وواصل: (حتى حميدتي كان يقول لي هذه أحذية الرسول وهذا المقص بتاع الرسول وهذه عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم, لكنه حذرني من أخذ شيء من مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم و “تدسها” لكن أنا لم أسمع لحديثه وقمت “بدس” بعض مقتنيات النبي).
وتحدث الرجل بعد سرده للرؤية عن قائد الدعم السريع وقال: (يا جماعة هذا الرجل فيه خير ويجب أن لا نستعجل في الحكم على الناس).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
5 التعليقات
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بشير عمر
2019/10/01 at 1:05 م (UTC 2) رابط التعليق
نفاق كيزاني جديد طيب ما كان معاكم علي عثمان والخضر ونافع والبشير الرؤية ناقصة ارجع نوم تمها
برير
2019/10/01 at 1:15 م (UTC 2) رابط التعليق
رؤيتك دي محتاجة تفسير وليست كما يبدو لك … أظن التأويل انك مقصر قليلا في اتباع سنة النبي (ص) اسال الله الهداية لنا ولك
Nabil
2019/10/02 at 9:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
قمنا للشرمطة تاني الإعلام تافه
waleed
2019/10/02 at 12:01 م (UTC 2) رابط التعليق
نفاق جدبد يشبه نفاق الكيزان
أب زرد
2019/10/04 at 9:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
للأسف انت راجل باطل وخايب ولو عايز تشحد امشي لحميرتي دا بالدرب واشحد ومافي داعي تقول سخافات زي دي.
رسول الله عليه الصلاة والسلام معه قاتل وسفاك دماء؟ تباً لك يا هذا وخسئت