هيئة علماء السودان: لعب النساء لكرة القدم دلالة على علمانية الدولة السودانية

اتهمت هيئة علماء السودان قوى الحرية والتغيير بالسعي إلى علمنة الدولة السودانية، وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح أن قوى الحرية والتغيير تعمل على برنامج واضح يسعى إلى علمنة الدولة السودانية عبر تغيير سلوك المجتمع السوداني في عاداته ولبسه وصولاً إلى للمعتقدات الدينية بالبلاد. وأضاف في حوار مع (الانتباهة أون لاين) ينشر لاحقاً أن توجه العلمنة لدى قوى الحرية والتغيير ظهر جلياً من خلال تصريحات وزراء الحكومة الحالية وآخرهم وزير العدل.
وحول انطلاق دوري كرة القدم النسائية بالبلاد أشار محمد عثمان إلى أنه دليل قاطع على علمانية الدولة واوضح رغم جواز ممارسة المرأة للرياضة في الدين الاسلامي إلا أنها مقيدة بشروط تتعلق بالصحة وستر العورة، وقال محمد عثمان أن مشاهدة الرجال للنساء وهن يمارسن كرة القدم وهن في ظل عورة كاشفة فهذا أمر لايجوز، مشيراً إلى أنه إذا كانت المرأة تمارس الكرة وهي في حيز مستور دون وجود أجنبي فهذا جائز في الاسلام، وحول حديث البعض عن حقوق المرأة في ممارسة الرياضة تحت حقوق الانسان أشار محمد عثمان أن كرة القدم تديرها الماسونية العالمية التى لها توجه علماني.
الانتباهة
2 التعليقات
ساخرون
2019/10/01 at 6:43 م (UTC 2) رابط التعليق
الدول المتقدمة من زمااان
هل لها دوري نسائي ؟
بشرى لنا ، وأي بشرى ! مشاكل السودان اتحلت
لأن مشاكل السودان تمثلت في خروج اليهود ” يا حلييييلهم ” متى يرجعوا لنا فنحتفل
مشاكل السودان كانت في المرأة التي اضطهدها الوطني ، وكانت المرأة مسكيييينة محرومة من التعليم ، ومن العمل ، بل محرومة من الحياة ، لأن النظام السابق مارس وأد البنات
لم نر وزيرة واحدة ، أو امرأة في النظام السابق تحتل موقعا في العمل العام ، لا شفنا تهاني ، لا شفنا أمل ، لا شفنا الدولب ، لا شفنا سناء ، لا الغبشاوي …لاااا أحد
أتى اليساريون وأنصفوا المرأة
نحن أمام عهد أسوأ في الكذب وتزوير الحقائق ، وقلب الموازين
نحن سادتي في العهد القحطاوي بامتياز
فمن أين هبط علينا هؤلاء ؟
حليييلك يا وطن …من زقاق الإنقاذ ….وإلى زقاق الرفاق
سلفي وأحب وطني
2019/10/01 at 10:12 م (UTC 2) رابط التعليق
جزاك الله خيرا. كلمة حق جعلها الله في ميزان حسناتك.