التجارة:|إيقاف إجراءات (18)شاحنة محملة بالسمسم بوادي حلفا

كشفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عن ايقاف تكملة اجراءات (18) شاحنة محملة بسلعة السمسم بميناء وادي حلفا معدة للتصدير للخارج. وذلك في اطار ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات للحصول علي عوائد الصادر للبلاد.
واوضح الاستاذ محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في تصريحات صحفية ان ايقاف تلك الشاحنات جاء لمخالفات اجرائية وموضوعية، مضيفاً ان الكميات الموقوفة وحسب الاسس والسياسات المتبعة كان ينبغي ان تصدرعن طريق البحر وليس البر، مشيراً الي أن الاوراق التي كانت بحوزة المصدر المخالف ليست صادرة من المصدر الحقيقي وفقاً لمعطيات سجل المصدرين والمستوردين بوزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً ان ذلك الاجراء يأتي بهدف تعزيز صادرات السودان للخارج والتأكد من عودة حصيلة الصادر، مبيناً انه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها بالتعاون مع الجهات المختصة.
سونا