هكذا وصف محاولات عزله.. “ترامب” يفتح النار على الديمقراطيين بتغريدتين على تويتر !

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، “انقلاباً”.
وقال ترامب في تغريدتين على تويتر “لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلًا بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم”.
واعتبر أن ما يحدث هو انقلاب كذلك “على التعديل الثاني (للدستور) وعلى والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية”.
ووفقا لآخر التطورات في الأزمة، أرسلت اللجان الثلاث النافذة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمر استدعاء لرودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، سعيا للحصول على وثائق ومستندات تتعلق بعمله في أوكرانيا نيابة عن ترامب.
وحسب تلك اللجان النيابية، أقر جولياني بطلبه من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن بسبب أنشطته في أوكرانيا.
صحيفة المرصد