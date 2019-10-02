دقلو يشدد علي ضرورة حفظ أمن وسلامة النازحين في المعسكرات

شدد الفريق اول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع على حفظ أمن وسلامة النازحين داخل معسكرات النزوح مؤكدا ضرورة تكثيف اليوناميد لجهودها في حماية المدنيين بدارفور.
وقال دقلو خلال لقائه والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد وممثلي بعثة اليوناميد ان هناك تقصير واضح من البعثة في حماية المدنيين في المعسكرات مشيرا الي أحداث معسكر كلمة في السادس عشر من ابريل الماضي والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين، مبينا ان بعثة اليوناميد تعمل علي اساس القرار 1768 لعام 2007م والذي ينص علي ان المهمة الاساسية لبعثة اليوناميد تكمن في حماية المدنيين ومنع عمليات تجارة السلاح داخل المعسكرات.
واضاف ان قوات الدعم السريع حاولت التدخل في احداث معسكر كلمة للحيلولة دون وقوع خسائر ولحماية النازحين الا ان بعثة اليوناميد عمدت علي اعاقة تلك المحاولات مما تسبب في خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات.
واكد قائد قوات الدعم السريع ضرورة معالجة جميع القضايا المتعلقة بالامن في معسكرات النزوح بواسطة اليوناميد وذلك حسب التفويض الممنوح لها ،مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تقوم بمهام جسيمة في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين كل المكونات الاجتماعية في دارفور فضلا عن الدور الذي تقوم به حاليا في تأمين الموسم الزراعي بولايات دارفور وتطبيع العلاقة بين الرحل والمزارعين .
وتشير (سونا) الى ان ميزانية بعثة اليوناميد خلال الفترة من يوليو 2018م وحتى يونيو 2019 بلغت 385.678.500 دولار الا أنها على الرغم من ذلك لم تستطع القيام بمسؤولياتها الممنوحة لها حسب التفويض طيلة 13 عاما .
الخرطوم 2-10-2019م(سونا)