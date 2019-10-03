بعد ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. أردوغان “يلوم العاطلين”

تسببت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا وتوقف كثير من الشركات عن العمل، في ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 13 في المئة، وفق هيئة الإحصاء التركية.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء الأخيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع 938 ألفا على أساس سنوي، ليبلغ مجمل عدد العاطلين في تركيا 4 ملايين و253 ألفا.
وجر ارتفاع معدل البطالة سيلا من الانتقادات على الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومتهK بسبب سوء إدارتهما “أزمة التوظيف”.
إلا أن أردوغان قرر مرة أخرى أن يدافع عن نفسه بنفسه، حيث هاجم العاطلين بالقول إنه “لا يمكن أن يتمكن كل الخريجين من إيجاد فرص عمل عقب تخرجهم”، وهو ما أثار غضب الكثيرين من خريجي الجامعات.
وأضاف “ليس شرطا أن يجد الخريجون وظائف بعد تخرجهم من الجامعات فورا. عليهم الانتظار”.
اسكاى نيوز