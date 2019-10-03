دقلو يشيد بجهود جهاز المخابرات في أمن واستقرار البلاد ويقول: البلد إذا اتفرتقت تاني ما بتلم

أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع بجهود وخبرات عناصر جهاز المخابرات العامة وإسهامهم في أمن واستقرار البلاد، داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة الوطن.
ودعا دقلو خلال مخاطبته الخميس ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة بولاية جنوب دارفور بحضور مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، أفراد جهاز المخابرات للعمل بمهنية وإخلاص، وعبر عن خشيته من تفتت البلاد، وقال: “نحنا شغالين ليل ونهار خايفين البلد دي تتفرتق وإذا اتفرتقت تاني ما بتلم”.
وأكد دقلو في كلمته أمام ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة بالولاية أنهم مستمرون في بذل جهودهم من أجل خدمة المواطن، وقال (نحن شغالين من أجل المواطن المسكين الذي يبحث عن لقمة العيش)، وطالب عناصر جهاز المخابرات العامة بتسخير إمكانياتهم وخبراتهم لخدمة البلاد.
نيالا في 3-10-2019(سونا)-