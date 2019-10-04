سمساعة:السعرالتركيزي للقمح تجاوز الأسعار العالمية

أعلن المهندس عثمان سماعة محافظ مشروع الجزيرة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة زراعة محصولات العروة الشتوية لزراعة 500 ألف فدان، منها 400 ألف فدان قمح و100 ألف فدان عدسي وكبكبي وبصل.
وتوقع سمساعة لدى مخاطبته اليوم بمدني الاجتماع الذي نظمته مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة بمشاركة لفيف من المزارعين والمسؤولين بمشروع الجزيرة ووكالة الري والبنك الزراعي وهيئة البحوث الزراعية، ارتفاع مساحات القمح لأكثر من 450 ألف فدان في ظل إقبال المزارعين بعد إعلان السعر التركيزي بمبلغ 2500 جنيه لجوال القمح زنة مائة كيلو الذي يتجاوز الأسعار العالمية للقمح لتأكيد حرص الدولة على دعم قطاعات المنتجين لرفع الإنتاجية الرأسية للفدان لمنافسة الأسعار العالمية للقمح، وأكد توفر التقاوى المعتمدة جيل أول أساس لزراعة 400 ألف فدان حتى تكون تقاوى معتمده للموسم القادم، معلنا أن سعر متوسط جوال التقاوى زنة 60 كيلو للمزارعين بالجزيرة بواقع 2.300 جنيه فيما بلغ سعر التقاوى المعلن من وزارة الزراعة الاتحادية 2.700 جنيه للجوال.
ودعا سماعه هيئة البحوث الزراعية لاستهداف المناطق الأقل إنتاجية ببرامجها الإرشادية ومنصات التقانة ومدارس المزارعين لرفع الإنتاج، موجها المزارعين بتسوية الأراضي والالتزام بتطبيق التقانات الحديثة والوجود في الغيط لتجويد إدارة العمليات الفلاحية، مؤكدا توفير النقد للمعفرات وتوفير المبيدات والنقد لمقابلة احتياجات عمليات حصاد القطن والمسح الحشري للآفات والتعاقد مع شركات الرش الجوي لمكافحة آفة الجسد والعسلة.
وأقر سمساعة بغرق 60 ألف فدان بسبب السيول والأمطار، داعيا ديوان الزكاة لتعويض المتضررين، كما دعا تنظيمات مهن الإنتاج للاضطلاع بأدوارها في رفع الإنتاجية و تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بإدخال الصناعات التحويلية لتعزيز جهود الدولة الرامية للتوسع في الصناعات التحويلية.
من جانبه أعلن الأستاذ الرشيد عثمان مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة رفع مذكرة لبنك السودان لرفع سقف التمويل إلى 200 ألف جنيه، معلنا توفير 468 مليون جنيه لتمويل المدخلات الزراعية، و400 مليون جنيه لتمويل الري، إضافة لتوفر المدخلات لزراعة 400 ألف فدان.
فيما شدد المزارعون على ضرورة تأهيل منظومة الري ومضاعفة الجهود في إزالة الأطماء والحشائش من قنوات الري وتوقيع عقد للإمداد المائي ملزم لوكالة الري والمزارعين لتلافي مشاكل الري إضافة لتبسيط إجراءات التمويل عبر تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي ودعم التقاوى والمدخلات لضمان تحقيق أهداف العروة الشتوية بالجزيرة.
سونا