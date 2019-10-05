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اقتصاد وأعمال

2019/10/05

2019/10/05


أسعار النفط تستقر فوق الـ56 دولاراً للبرميل



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استقرت أسعار النفط اليوم السبت فوق الـ56 دولارا للبرميل، وجاءت على النحو الآتي:-

نفط عمان 62.65 دولارا

نفط مربان 63.60 دولارا

النفط العربي الخفيف 63.96 دولارا

النفط العربي الثقيل 56.31 دولارا

نفط برنت 62.25 دولارا

سونا

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