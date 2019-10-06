“بلومبرغ”: ترامب صب “الزيت على النار” .. وتسبب في ايذاء نفسه بعد معركته مع النواب !

ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، السبت، أن معركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد التحقيق الجاري حاليا بشأن إمكانية اتهامه بالتقصير وعزله، ناتجة عن أمور تسبب فيها بإيذاء نفسه، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وأضافت أن ذلك أدى إلى تقوية موقف الديمقراطيين ليصبح البيت الأبيض في موقف دفاعي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الرئيس صب المزيد من الزيت على النار عندما دعا علنا كلا من أوكرانيا والصين إلى التحقيق مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن، ونجله هانتر، لتتردد أصداء لسلوك مفاده أن ترامب يستخدم سلطته لاستهداف خصم سياسي، مما أطلق جهود اتهام الرئيس بالتقصير.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكثف مجلس النواب من تحقيقاته خلال الأيام المقبلة، مبينة أن الرئيس الأمريكي حتى الآن يبدو غير متقبل لفكرة اتهامه بالتقصير، الذي سيكون الثالث في تاريخ الولايات المتحدة، إذا تحقق ذلك.
صحيفة المرصد