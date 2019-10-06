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منوعات

2019/10/06

2019/10/06


رغم مُحاولات نفيها للواقعة عبر القروبات.. شهود عيان: جمهور كسلا يعتدي على ريان الساتة ويرفض غناءها بالمدينة!!



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اِعتدت جَماهير كسلا بالضرب على المُغنية ريان تمتام المعروفة بـ(ريان الساتة)، وتناقل مُرتادو المواقع صُوراً للحفل الذي أحيته ريان بمدينة كسلا وتظهر الكراسي مُجتمعة فوق بعضها البعض ومُحطّمة،

وأكّد شُهُود عيان أنّ الجماهير حَاولت الاعتداء عليها لولا الحراسة التي حولها، رَافضين غناءها، وسارعت ريان لنفي الواقعة، إلا أنها قُوبلت بهُجُومٍ كَاسحٍ من قِبل بعض مُواطني مدينة كسلا الذين أكّدوا وقوع الحادثة.

السودانى

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2 التعليقات

      1. 1
        Osama

        2019/10/06 at 6:37 م (UTC 2) رابط التعليق

        برافو أهل كسلا يجب معاملة هذا المتحول بالجزمه… فهو يستحق هذا …

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      2. 2
        محمد السناري

        2019/10/06 at 7:57 م (UTC 2) رابط التعليق

        هي لي معولقة نفسها كدة.. لله في خلقه شؤون.

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