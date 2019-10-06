الصاغة وتجار الذهب يعلنون تنظيماً جديداً بحضور وزيرة الرعاية لينا الشيخ

أعلن معدنون وتجار وصاغة الذهب في العاصمة الخرطوم عن جسم نقابي ومطلبي جديد يضم كل قاعدة العمل من مهنة الذهب، فيما أعلنوا عن اجتماع موسع لمناقشة مشروع النظام الاساسي للجشم الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للصاغة وتجار الذهب، واللجنة التمهيدية، إبراهيم تبيدي في تصريح لـ (باج نيوز) إن الاتحاد مطلب لكل اصحاب المهنة والمعدنين لإعادة حقوقهم المسلوبة.
ورأي إبراهيم أن مهنة الصاغة تعرضت لتشويه كبير وإحلال وإبدال وقال إن الشباب الذي يقود حالياً عملية التغيير يملك رؤي جديدة لإدارة هذه المقدرات من الاقتصاد الوطني والفن السوداني الذي عرف علي مدار السنوات كأحد اهم الايرادات الهامة في الاقتصاد والفن السوداني، وأشار إلى أن الاجتماع ستحضره وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.
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