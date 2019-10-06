السيادي يدعو للاستفادة من برامج حصاد المياه

قطع اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة الاقتصادية بأن العصر عصر المياه. وشدد لدى مخاطبته اليوم بمدني العاملين بوكالة الري على ضرورة الاستفادة من برنامج حصاد المياه والاستفادة من العلم والتقانات في عمليات الري خاصة مراقبة الكسورات.
من جانبه أعلن المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات أن الري هو الأساس في العملية الإنتاجية.
وأعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة اهتمامهم بتطوير ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالزراعة بمشروع الجزيرة ليعود قاطرة للاقتصاد القومي، مشيدا بدور وزارة الري في إنجاح محاصيل العروة الصيفية والإسهام في معالجة قضايا السيول والفيضانات بالمعالجات الفوربة للكسورات والاستجابة السريعة لطلبات حكومة الولاية.