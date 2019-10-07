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منوعات

2019/10/07

2019/10/07


مسافر قادم من “القرن قبل الماضي” يثير الذهول في مطار أبو ظبي



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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أن زائرًا هنديًّا وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخرًا، قادمًا من منطقة “فاراناسي” في الهند، ويبلغ من العمر 124 عامًا.

وأثار هذا الرجل المعمّر، واسمه سوامي سيفاناندا، ذهول الناس من حوله، بعد أن تَبَيّن أنه وُلد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، يوم الثامن من أغسطس 1896.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة، المقدم أحمد الدلال، قوله إن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول دون معوقات.

ونفى “الدلال” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن موظفي الجوازات لم يستطيعوا إدخال بياناته.

وأكد أن موظفي الجوازات رحّبوا بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة؛ لافتًا إلى أن “سوامي” غادر الدولة بعد انتهاء إجازته.

صحيفة سبق

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1 التعليقات

      1. 1
        جكسا

        2019/10/08 at 8:54 ص (UTC 2) رابط التعليق

        الامارات التقدم الرقى الحضارة الجودة
        أنظر أيها العالم وتعلم
        قف .. وانظر وتعلم هنا الامارات

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